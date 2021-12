UFFICIALE – Coppa d’Africa | convocati Nigeria | la scelta su Osimhen

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Quasi 365 giorni dopo dalla prima volta, Victorè risultato nuovamente positivo al Covid-19. L’attaccante azzurro ha svolto il tampone in, prima di prendere l’aereo e far ritorno a Napoli per svolgere la visita al volto dal professor Tartaro. Una notizia che, secondo quanto riportato dai mediani, ha costretto il giocatore a rinunciare allacon la sua nazionale.Dopo le indiscrezioni circolate nella giornata di ieri, questa mattina è arrivata anche l’ufficialità: Victorè stato escluso dalla lista deidella. La nazionale africana ha diramato la nuova lista dei calciatori che prenderanno parte alla ...

OSIMHEN SALTAD'AFRICA Osimhen dunque non prenderà parte allaD'Africa. L'attaccante è attualmente in Nigeria perchè in quarantena causa contagio Covid. La nuova visita di controllo a ...... Anguissa (d'Africa), Ounas (d'Africa), Lozano Covid), Elmas (Covid) e Mario Rui (squalificato). Tornando alla vicenda Covid, attraverso un comunicatodiramato sui social, il ...Victor Osimhen non giocherà la Coppa d'Africa, il nome del giocatore è stato depennato della lista dei convocati della Nigeria.Ora è ufficiale: Victor Osimhen salta la Coppa d'Africa. Al suo posto ci sarà Henry Onyekuru. La notizia rimbalzata ieri dall'Africa trova conferme ufficiali: per la sua positività, il ct ha scelto di ...