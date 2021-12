Salernitana, niente offerte in FIGC: esclusione vicina (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il tempo ormai è terminato, e la vicenda della Salernitana rischia di concludersi nel peggiore dei modi in assoluto. Sarà una notte di san Silvestro particolare per i tifosi granata: come riporta la Gazzetta dello Sport, non è ancora arrivata nessuna comunicazione su proposte ricevute per l’acquisto del club campano. Alla mezzanotte di oggi scadono L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il tempo ormai è terminato, e la vicenda dellarischia di concludersi nel peggiore dei modi in assoluto. Sarà una notte di san Silvestro particolare per i tifosi granata: come riporta la Gazzetta dello Sport, non è ancora arrivata nessuna comunicazione su proposte ricevute per l’acquisto del club campano. Alla mezzanotte di oggi scadono L'articolo

