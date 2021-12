Quirinale: Di Maio (Iv), 'voto in presenza, elezione Capo Stato non è quiz con televoto' (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Incredibile che si immagini di fare il voto a distanza per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica. L'elezione del Presidente della Repubblica non può avvenire col televoto come fosse un quiz. La Costituzione è più forte di Omicron: ci sono le condizioni per votare senza rischi. Come già si fa". Lo scrive su Twitter Marco Di Maio, Capogruppo di Italia viva in commissione Affari costituzionali della Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Incredibile che si immagini di fare ila distanza per eleggere il prossimo Presidente della Repubblica. L'del Presidente della Repubblica non può avvenire col telecome fosse un. La Costituzione è più forte di Omicron: ci sono le condizioni per votare senza rischi. Come già si fa". Lo scrive su Twitter Marco Digruppo di Italia viva in commissione Affari costituzionali della Camera.

