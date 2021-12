Pnrr | Puglia | individuata task force | primo obiettivo raggiunto

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Firmati dai dipartimenti Ambiente e sviluppo economico i primi 70 contratti di collaborazione con esperti di diverse professionalità, necessari al rafforzamento della capacità amministrativa della Regioneper l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.quindi l’fissato dal ministero della Funzione pubblica per il 31 dicembre, rientrante nell’Investimento 2.2.digitalizzazione, monitoraggio e performance del. “E’ stato un percorso intenso e faticoso – dichiarano gli assessori all’Ambiente Anna Grazia Maraschio e allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci – che ha impegnato i due assessorati negli ultimi mesi in un lavoro sinergico e complementare. Il rafforzamento della struttura regionale è fondamentale per cogliere le sfide ...

... i quali dovranno dare seguito ai progetti previsti per il. La Cisl a tutti i livelli continua nello studio e nell'approfondimento del; in particolare, la Cislprocede anche ...La Regionesarà centrale per l'attuazione dele per questo occorre fornire gli strumenti alla pubblica amministrazione per dare le giuste risposte e soluzioni alle nostre comunità in ...Oltre a Lecce che realizzerà 8 progetti per 20 milioni di euro, arriveranno fondi a Gallipoli, Galatone, Copertino, Casarano, Galatina, Tricase e Nardò, ognuno per circa 5 milioni di euro, comuni al d ...Gianfranco Solazzo, Segretario generale Cisl Taranto Brindisi scrive: La fine dell’anno resta sempre occasione di verifica di ciò che si è fatto e di auspicio per ciò che si prospetta sull’orizzonte p ...