Per la morte di Calissano la prima ipotesi di reato è omicidio colposo (Di venerdì 31 dicembre 2021) AGI - La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo in relazione alla morte dell'attore genovese Paolo Calissano, trovato cadavere nel suo appartamento nel quartiere romano della Balduina. L'ipotesi di reato è provvisoria e legata all'esigenza di effettuare l'autopsia sul corpo di Calissano. L'indagine è affidata ai carabinieri di Medaglie d'oro, coordinati dai pm della Capitale. Calissano, 54 anni, celebre volto di serie tv di successo negli anni '90-2000, dalla 'Dottoressa Gio'' a 'Vivere', era finito alla ribalta della cronaca anche per tristi vicende di droga. A dare l'allarme è stata un'amica che non riusciva a mettersi in contatto con lui: quando giovedì sera carabinieri e sanitari sono entrati nella sua abitazione del quartiere ... Leggi su agi (Di venerdì 31 dicembre 2021) AGI - La procura di Roma ha aperto un fascicolo perin relazione alladell'attore genovese Paolo, trovato cadavere nel suo appartamento nel quartiere romano della Balduina. L'diè provvisoria e legata all'esigenza di effettuare l'autopsia sul corpo di. L'indagine è affidata ai carabinieri di Medaglie d'oro, coordinati dai pm della Capitale., 54 anni, celebre volto di serie tv di successo negli anni '90-2000, dalla 'Dottoressa Gio'' a 'Vivere', era finito alla ribalta della cronaca anche per tristi vicende di droga. A dare l'allarme è stata un'amica che non riusciva a mettersi in contatto con lui: quando giovedì sera carabinieri e sanitari sono entrati nella sua abitazione del quartiere ...

