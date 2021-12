Napoli, un 2021 tra alti e bassi (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il 2021 del Calcio Napoli, un saliscendi di emozioni. Il 2021 per il Napoli non possiamo considerarlo un anno positivo, partendo dalla finale persa di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ildel Calcio, un saliscendi di emozioni. Ilper ilnon possiamo considerarlo un anno positivo, partendo dalla finale persa di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

DiMarzio : Il #Napoli pensa al difensore del #Fenerbahce Min-jae Kim - Squawka : Most Serie A points in 2021: 104 - Inter 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 - Atalanta 93 92 91 - Napoli 90 89 88 -… - ilpost : È stato rubato per la seconda volta l’albero di Natale del consiglio comunale di Napoli - sportli26181512 : #Napoli, buone notizie: tutti negativi. Nuovi test per chi arriva dall'estero: Dopo le positività di Osimhen ed Elm… - LeBombeDiVlad : ?? Arrivano conferme su #Tuanzebe-#Napoli: gli azzurri continuano a lavorare per il difensore ?? #LBDV… -