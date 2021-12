L’ultimo discorso di Mattarella: “Grazie italiani, anche nei momenti più bui, non mi sono mai sentito solo” (Di venerdì 31 dicembre 2021) discorso di fine anno (2021) di Mattarella: il testo integrale, le parole del Presidente della Repubblica discorso Mattarella TESTO INTEGRALE – Stasera, 31 dicembre 2021, alle ore 20,30 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha tenuto (a reti unificate) il suo discorso di fine anno agli italiani. L’ultimo del suo mandato, ormai in scadenza. Di seguito il testo integrale, tutte le parole pronunciate dal Capo dello Stato: Care concittadine, cari concittadini, ho sempre vissuto questo tradizionale appuntamento di fine anno con molto coinvolgimento e anche con un po’ di emozione. Oggi questi sentimenti sono accresciuti dal fatto che, tra pochi giorni, come dispone la Costituzione, si concluderà il mio ruolo di ... Leggi su tpi (Di venerdì 31 dicembre 2021)di fine anno (2021) di: il testo integrale, le parole del Presidente della RepubblicaTESTO INTEGRALE – Stasera, 31 dicembre 2021, alle ore 20,30 il Presidente della Repubblica Sergioha tenuto (a reti unificate) il suodi fine anno aglidel suo mandato, ormai in scadenza. Di seguito il testo integrale, tutte le parole pronunciate dal Capo dello Stato: Care concittadine, cari concittadini, ho sempre vissuto questo tradizionale appuntamento di fine anno con molto coinvolgimento econ un po’ di emozione. Oggi questi sentimentiaccresciuti dal fatto che, tra pochi giorni, come dispone la Costituzione, si concluderà il mio ruolo di ...

