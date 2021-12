Inter voto 9.5: il 2021 quasi perfetto dei nerazzurri tra Conte ed Inzaghi (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il 2021 dell’Inter è stato a dir poco trionfale: dallo scudetto conquistato dopo 10 anni all’arrivo di Simone Inzaghi Il 2021 dell’Inter è stato un’altalena di emozioni come vuole il DNA di questa squadra. Dalla conquista dello scudetto (stravinto) agli addii dolorosi in estate, sembra quasi che i tifosi nerazzurri non potessero godersi le conquiste fino in fondo, ma che anzi dovessero tenere acceso sempre il bottone del terrore. Ma il 2021 ha portato in dote alla squadra Campione d’Italia un grande pregio: la consapevolezza dei propri mezzi. I numeri possono spiegarla – 104 punti e 104 gol fatti nell’anno solare, di cui 49 nel solo girone d’andata della Serie A 2021/22; una striscia aperta di sei vittorie consecutive; 550’ di ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ildell’è stato a dir poco trionfale: dallo scudetto conquistato dopo 10 anni all’arrivo di SimoneIldell’è stato un’altalena di emozioni come vuole il DNA di questa squadra. Dalla conquista dello scudetto (stravinto) agli addii dolorosi in estate, sembrache i tifosinon potessero godersi le conquiste fino in fondo, ma che anzi dovessero tenere acceso sempre il bottone del terrore. Ma ilha portato in dote alla squadra Campione d’Italia un grande pregio: la consapevolezza dei propri mezzi. I numeri possono spiegarla – 104 punti e 104 gol fatti nell’anno solare, di cui 49 nel solo girone d’andata della Serie A/22; una striscia aperta di sei vittorie consecutive; 550’ di ...

Advertising

CalcioNews24 : #Inter il 2021 quasi perfetto dei nerazzurri ?? - sportli26181512 : Milanmania: Tomori meglio di Ibra, fuori dall'Europa solo per colpa di arbitri e infortuni: L'anno è cominciato con… - FrancescoBora1 : @Inter Visto che non segnano mai su punizione, voto il gol di DiMarco contro la Sampdoria, bellissimo!!!! - leonardosarti15 : @Inter Io voto il gol di Lautaro su assist di Barella - Queen_Mary_Na : @Inter Ce n’è uno che non è niente di che e non dovrebbe stare in questa classifica. Comunque io Voto #Eriksen ?? -