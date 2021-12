Intanto Draghi fa il premier. Ed è ad un passo dall'obbligo del vaccino

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Sarà anche uncon la valigia pronta per il Quirinale come lo ritraggano la maggior parte degli analisti politici. E però è unche inizierà l'anno nuovo con la decisione forse più ...

... altri due argomenti hanno tenuto banco nell'ultima aula dell'anno: il risiko del Colle che ieri ha registrato una ripresa del Mattarella bis con conferma del ticket cone la necessità di uno ...Il ministro degli Esteri confessa al Pd: 'Aposso garantire 40 voti dei miei, per il Colle'. Etiene un filo diretto con Arcore La conta che prelude alla resa dei conti. I due si ...L'ex premier si fa preparare un tabella per classificare le truppe: al Senato è convinto di averne 70 su 74, alla Camera bacchetta i deputati dimaiaini. Il ministro degli Esteri confessa al Pd: "A Dra ...Il premier accelera: a inizio 2022, con un cdm il 5 gennaio, o l'estensione del certificato rafforzato per lavorare dappertutto o l'obbligo vaccinale. Maggioranza spaccata. Intanto da oggi l'isolament ...