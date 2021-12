Incidenza più che raddoppiata. Da lunedì Lombardia in giallo (Di venerdì 31 dicembre 2021) Gli ultimi dati dell'Istituto Superiore di Sanità sottolineano la rapida crescita dei contagi in Italia. In una settimana l'Incidenza dei casi è più che raddoppiata. Cresce anche l'occupazione delle ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Gli ultimi dati dell'Istituto Superiore di Sanità sottolineano la rapida crescita dei contagi in Italia. In una settimana l'dei casi è più che. Cresce anche l'occupazione delle ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sale il tasso di occupazione in terapia intensiva e in aree non critiche. L'incidenza a livello nazionale dei casi… - RegLombardia : Con l’incremento di incidenza del virus #Covid19 e del conseguente aumento di richiesta di #tamponi diagnostici, Re… - paolo_doc_it : @danielebanfi83 Negare l'evidenza che l'incidenza è decisamente più alta nei non vaccinati è un'arte.... In questo… - LaRagione_eu : Da lunedì in #zonagialla Lombardia, Piemonte, Lazio e Sicilia. In arrivo l'ordinanza del ministero della Salute per… - albertocol9 : RT @RegLombardia: Con l’incremento di incidenza del virus #Covid19 e del conseguente aumento di richiesta di #tamponi diagnostici, Regione… -