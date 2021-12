Cuique suum... Comandante!

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Nel periodo natalizio la Sea Watch 3 ha effettuato una serie di soccorsi in mare, salvando 440 persone; da qualche giorno è dinanzi al porto di Catania. Il Comando di bordo aveva subito dato notizia alle Autorità competenti maltesi, italiane e libiche, fin dal primo soccorso effettuato all’interno di una zona di mare che ricade in quella vera ipocrisia internazionale che è la cosiddetta “Area SAR libica”. Ma come sempre nessuno aveva risposto. La mancata risposta della Libia è irrilevante, poiché nessuno dubita più che sia un posto non sicuro, visto anche il precipitare degli eventi e considerato che la recrudescenza della violenza di strada tra bande è ormai fuori controllo. Anche Malta non ha risposto, continuando con una condotta inaccettabile, ma le dimensioni di quell’isola possono rendere un’idea delle difficoltà di quello staterello. L’accidioso atteggiamento italiano, invece, ...