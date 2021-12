Covid-19, Il Comune di Formia attiva i numeri di emergenza (Di venerdì 31 dicembre 2021) Formia – Il Comune di Formia intende sostenere i nuclei familiari più esposti all’emergenza epidemiologica e quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali attraverso misure adeguate. Dallo scorso 3 novembre è stato attivato il Coc (Centro Operativo Comunale) per fronteggiare l’emergenza sanitaria con il coinvolgimento delle forze dell’ordine, della Protezione Civile Ver Sud Pontino, della Croce Rossa Italiana sezione sud pontino. Per le persone affette da Covid ristrette in casa e/o quelle sottoposte a quarantena fiduciaria che siano prive di un sostegno familiare e dunque necessitino di aiuto per far fronte alle esigenze della sussistenza quotidiana (spesa a domicilio, medicinali e/o altre attività necessarie), sono stati potenziati ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 31 dicembre 2021)– Ildiintende sostenere i nuclei familiari più esposti all’epidemiologica e quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali attraverso misure adeguate. Dallo scorso 3 novembre è statoto il Coc (Centro Operativo Comunale) per fronteggiare l’sanitaria con il coinvolgimento delle forze dell’ordine, della Protezione Civile Ver Sud Pontino, della Croce Rossa Italiana sezione sud pontino. Per le persone affette daristrette in casa e/o quelle sottoposte a quarantena fiduciaria che siano prive di un sostegno familiare e dunque necessitino di aiuto per far fronte alle esigenze della sussistenza quotidiana (spesa a domicilio, medicinali e/o altre attività necessarie), sono stati potenziati ...

