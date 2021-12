Cagliari, un giocatore nella bufera: c’è un mandato di arresto per lui! (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Cagliari non attraversa esattamente un ottimo periodo, soprattutto riguardo le sue prestazioni meramente sportive, a cui vanno ad aggiungersi altri dettagli che sono trapelati nello spogliatoio tra gli uomini di Mazzarri. Ma la notizia più forte arriva oggi dall’Uruguay. Secondo quanto riportato da TeleMundo, infatti, il centrocampista uruguaiano Nahitan Nandez è stato denunciato per violenza domestica, psicologica e patrimoniale nei confronti della sua ex compagna Sarah Garcia Mauri, madre dei suoi due figli. Nandez Cagliari UruguaySempre secondo quanto raccolto dal media sudamericano la denuncia sarebbe sfociata in un mandato di detenzione nazionale nei confronti del calciatore, ma la Polizia non avrebbe trovato a casa il calciatore. Nandez infatti al momento si trova in Sardegna, ed è risultato anche positivo agli ultimi ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ilnon attraversa esattamente un ottimo periodo, soprattutto riguardo le sue prestazioni meramente sportive, a cui vanno ad aggiungersi altri dettagli che sono trapelati nello spogliatoio tra gli uomini di Mazzarri. Ma la notizia più forte arriva oggi dall’Uruguay. Secondo quanto riportato da TeleMundo, infatti, il centrocampista uruguaiano Nahitan Nandez è stato denunciato per violenza domestica, psicologica e patrimoniale nei confronti della sua ex compagna Sarah Garcia Mauri, madre dei suoi due figli. NandezUruguaySempre secondo quanto raccolto dal media sudamericano la denuncia sarebbe sfociata in undi detenzione nazionale nei confronti del calciatore, ma la Polizia non avrebbe trovato a casa il calciatore. Nandez infatti al momento si trova in Sardegna, ed è risultato anche positivo agli ultimi ...

