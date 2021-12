Borsa: Hong Kong e Shanghai in rialzo con indici pmi Cina (Di venerdì 31 dicembre 2021) Chiusura d'anno positiva per la maggior parte delle poche Borse asiatiche che hanno scambiato anche nell'ultima seduta del 2022. Shanghai è salita dello 0,6% e Shenzhen dello 0,5% mentre Hong Kong, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 dicembre 2021) Chiusura d'anno positiva per la maggior parte delle poche Borse asiatiche che hanno scambiato anche nell'ultima seduta del 2022.è salita dello 0,6% e Shenzhen dello 0,5% mentre, ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Hong Borsa: Hong Kong e Shanghai in rialzo con indici pmi Cina A spingere Hong Kong sono stati soprattutto i titoli tecnologici, in particolare le azioni quotate anche a New York, con l'indice Hang Seng Tech Index salito del 3,6%, mentre gli indici pmi cinesi ...

Mercati asiatici positivi su dati macro cinesi sopra le attese Grande giornata per le big cinesi del settore tech quotate a Hong Kong, con Alibaba che è salita dell'8,19%, Meituan del 3,21% e Tencent del 3,02%. Ciò ha spinto l'indice Hang Seng Tech a salire del ...

Borsa: Hong Kong, apertura in rialzo (+1,75%) - Ultima Ora Agenzia ANSA Borsa: Hong Kong e Shanghai in rialzo con indici pmi Cina (ANSA) - MILANO, 31 DIC - Chiusura d'anno positiva per la maggior parte delle poche Borse asiatiche che hanno scambiato ...

I mercati archiviano il 2021 tra luci e ombre Mercati oggi: nell'ultimo giorno di negoziazioni del 2021, le Borse mondiali chiudono un anno complesse. Con alcune piazze chiuse o in orari ridotti, gli scambi asiatici guadagnano.

