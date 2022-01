Atalanta, tutti i precedenti in Europa della Dea (Di venerdì 31 dicembre 2021) In caso di passaggio del turno, l’Atalanta disputerebbe per la seconda volta un ottavo di finale tra Coppa UEFA ed Europa League. La precedente risale al doppio confronto in Coppa UEFA contro il Colonia nella stagione 1990/91, in cui passò il turno grazie a un pareggio all’andata e a una vittoria al ritorno. L’Atalanta ha affrontato una sola volta un’avversaria greca in una competizione europea: l’OFI Creta negli ottavi di finale di Coppa delle Coppe nella stagione 1987/88. In quel caso la formazione bergamasca passò il turno. In caso di passaggio del turno, l’Atalanta disputerebbe gli ottavi di finale in una competizione europea per la quinta volta nella sua storia. La formazione bergamasca ha raggiunto i quarti in tre dei quattro precedenti, ma è stata eliminata nella più recente (a marzo contro il ... Leggi su footdata (Di venerdì 31 dicembre 2021) In caso di passaggio del turno, l’disputerebbe per la seconda volta un ottavo di finale tra Coppa UEFA edLeague. La precedente risale al doppio confronto in Coppa UEFA contro il Colonia nella stagione 1990/91, in cui passò il turno grazie a un pareggio all’andata e a una vittoria al ritorno. L’ha affrontato una sola volta un’avversaria greca in una competizione europea: l’OFI Creta negli ottavi di finale di Coppa delle Coppe nella stagione 1987/88. In quel caso la formazione bergamasca passò il turno. In caso di passaggio del turno, l’disputerebbe gli ottavi di finale in una competizione europea per la quinta volta nella sua storia. La formazione bergamasca ha raggiunto i quarti in tre dei quattro, ma è stata eliminata nella più recente (a marzo contro il ...

