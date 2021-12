AEW | Miro si è infortunato a Full Gear | è incerta la data di ritorno

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 31 dicembre 2021) L’ex TNT Championnon lotta su un ring AEW dal suo ultimo match contro Bryan Danielson a, disputatosi lo scorso 13 novembre. Secondo un report di Fightful, l’atleta si sarebbe procurato un infortunio al tendine del ginocchio. Prima del suo match diaveva combattuto solamente in due match dopo la sua ultima difesa del titolo TNT del 29 settembre. L’infortunio spiegherebbe anche il nastro avvolto alla sua gamba durante gli ultimi incontri. L’assenza diha sostituito Jon Moxley nell’AEW World Title Eliminator Tournament e ha sconfitto Orange Cassidy lo scorso 3 novembre, prima di perdere contro Danielson. Per ora non ci sono date annunciate per ildisul ...