A Sabaudia arriva l'app "Junker" per la raccolta differenziata: ecco come funziona

Sabaudia – Anche a Sabaudia è attiva Junker, l'app destinata a rendere più facile ed efficiente la gestione dei rifiuti urbani, adottata per il suo essere innovativa da oltre mille comuni italiani. Junker è un "tutor" intelligente per la raccolta differenziata, che riconosce i prodotti dal codice a barre o addirittura da una foto, e spiega come conferirli correttamente, distinguendo tutti i materiali che lo compongono; è un vero assistente personale, che ricorda ai cittadini i calendari del porta a porta, li guida fino al punto di raccolta più vicino e li aiuta ogni giorno a compiere scelte più sostenibili.

Come funziona

Basta scaricare gratuitamente l'app sul proprio smartphone ...

