Volley, Superlega 2021/2022: vittorie per Modena e Trento, Padova si salva al tie-break (Di giovedì 30 dicembre 2021) Nelle sfide valevoli per il campionato di Superlega 2021/2022 di Volley maschile, tutti i pronostici della vigilia vengono rispettati. Se da un lato Modena e Trento non faticano, non si può dire lo stesso di Padova, che annulla ben sette match point a Cisterna prima di spuntarla al tie-break. Tutto facile per la Leo Shoes Modena, che doma la Vero Volley Monza con lo score di 3-0 (25-19; 25-22; 25-21). 11^ vittoria consecutiva tra coppe e campionato per la squadra di Giani, che sta vivendo un ottimo momento. Mattatore assoluto Nimir, che si carica sulle spalle i suoi e non fa pesare l'assenza di Leal, positivo al Covid-19. Colpo esterno dell'Itas Trentino, che espugna Milano. 0-3 (22-25; 18-25; 26-28) il punteggio della ...

RaiSport : Nuovo appuntamento con la #Superlega di #volley ?? #MilanoTrento in diretta dalle 20.20 su #RaiSport+HD e in streami… - Gazzetta_it : Superlega: Modena non si ferma più, ottava vittoria di fila #volley - fukuchitama : RT @pallavolopadova: #SuperLega #CredemBanca #padovacisterna 4 SET Kioene Padova - Top Volley Cisterna 37-35 il CAPITANOOOOOOOOOOOOO - ieshieyukky : RT @pallavolopadova: #SuperLega #CredemBanca #padovacisterna 4 SET Kioene Padova - Top Volley Cisterna 37-35 il CAPITANOOOOOOOOOOOOO - onigiran : RT @pallavolopadova: #SuperLega #CredemBanca #padovacisterna 4 SET Kioene Padova - Top Volley Cisterna 37-35 il CAPITANOOOOOOOOOOOOO -