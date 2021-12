Troppi casi Covid, annullata la corsa We Run Rome (Di giovedì 30 dicembre 2021) AGI - Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a quanto si apprende, ha predisposto un'ordinanza per annullare la corsa podistica "We Run Rome", in programma domani per le vie del centro con oltre 5 mila partecipanti, in seguito ad una richiesta della Asl vista l'evoluzione del "quadro epidemiologico" e l'aumento dei casi di Covid. Solo oggi a Roma si sono registrati quasi 3mila nuovi contagi. In giornata il presidente di Atleticom, Camillo Franchi Scarselli, aveva ricordato che: "La gara è stata autorizzata dagli enti preposti nei giorni scorsi in quanto organizzata nell'assoluto rispetto delle norme emanate dal Governo". Leggi su agi (Di giovedì 30 dicembre 2021) AGI - Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, a quanto si apprende, ha predisposto un'ordinanza per annullare lapodistica "We Run", in programma domani per le vie del centro con oltre 5 mila partecipanti, in seguito ad una richiesta della Asl vista l'evoluzione del "quadro epidemiologico" e l'aumento deidi. Solo oggi a Roma si sono registrati quasi 3mila nuovi contagi. In giornata il presidente di Atleticom, Camillo Franchi Scarselli, aveva ricordato che: "La gara è stata autorizzata dagli enti preposti nei giorni scorsi in quanto organizzata nell'assoluto rispetto delle norme emanate dal Governo".

Advertising

sulsitodisimone : Troppi casi Covid, annullata la corsa We Run Rome - Lucagrossi66 : Born to run. Troppi casi Covid, annullata la corsa We Run Rome - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @SjDHE0xGbeKIRlt: CHE TRISTEZZA IN EUROPA DAVVERO TROPPI CASI COVID IN QUESTI GIORNI.. ?? - SjDHE0xGbeKIRlt : CHE TRISTEZZA IN EUROPA DAVVERO TROPPI CASI COVID IN QUESTI GIORNI.. ?? - adrianabiffis : RT @ilgiornale: La vicepresidente dell'Unione: 'Quanti casi come quello di Burzi restano sconosciuti' -