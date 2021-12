Stadi, capienza ridotta subito in vigore. Festa rovinata per i big match della Befana e del 9 gennaio (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic – Brutte notizie per i tifosi, la capienza ridotta al 50% per gli Stadi di calcio entra subito in vigore, con i big match della Befana e del 9 gennaio. La nuova stretta anti Covid decisa dal governo con il decreto legge varato ieri colpisce subito lo sport. Entrerà in vigore subito la riduzione della capienza degli Stadi al 50% e quella dei palazzetti al chiuso al 35% previste. capienza Stadi ridotta, subito in vigore il decreto Ciò significa che la restrizione si applicherà già ai big match di serie A in programma ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 30 dicembre 2021) Roma, 30 dic – Brutte notizie per i tifosi, laal 50% per glidi calcio entrain, con i bige del 9. La nuova stretta anti Covid decisa dal governo con il decreto legge varato ieri colpiscelo sport. Entrerà inla riduzionedeglial 50% e quella dei palazzetti al chiuso al 35% previste.inil decreto Ciò significa che la restrizione si applicherà già ai bigdi serie A in programma ...

