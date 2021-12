Riforma Irpef 2022 | le 4 nuove aliquote e come cambiano le tasse sui redditi

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Il maxi-emendamento alla Manovra di bilancio, approvata in via definitiva il 30 dicembre 2021, ha messo il punto sulla: confermata la riduzione a 4e – ATTENZIONE – sarà rinnovato anche il Bonus fiscale (che inizialmente sembrava dovesse essere cancellato), ma solo per ifino a 15mila euro. L’emendamento omnibus presentato dal governo aveva avuto l’ok dell’Aula del Senato nella notte tra il 23 e 24 dicembre, giusto in tempo per salutare la vigilia di Natale. Poi l’arrivo del testo in aula alla Camera il 28 dicembre, e in ultimo l’approvazione finale avvenuta con il voto sulla fiducia posta dal Governo. >> Via libera alla Legge di bilancio: qui la mappa delle misure << L’intesa tra le ...