Omicron e vaccini, "un pasticcio grosso". L'epidemiologo e i contagi sommersi: quanti sono davvero i positivi in italia (Di giovedì 30 dicembre 2021) "Un pasticcio grosso". Preoccupa il boom di contagi di Covid, con la variante Omicron che probabilmente non ha ancora rivelato tutta la sua potenza in italia. L'Oms ha parlato di uno "tsunami" in arrivo e i veri numeri si vedranno dopo le feste, anche per l'effetto degli inevitabili assembramenti e qualche rilassatezza di troppo. Secondo l'epidemiologo Carlo La Vecchia dell'Università di Milano, il vero problema però sarebbe legato alla inefficacia dei vaccini, studiati per arginare la finora dominante variante Delta ma che potrebbero essere "bucati" dalla Omicron. Intervistato da Repubblica, il professore ha sottolineato come il punto sia la protezione dalle forme gravi di malattia, quelle che conducono poi in ospedale in condizioni critiche. "Il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 dicembre 2021) "Un". Preoccupa il boom didi Covid, con la varianteche probabilmente non ha ancora rivelato tutta la sua potenza in. L'Oms ha parlato di uno "tsunami" in arrivo e i veri numeri si vedranno dopo le feste, anche per l'effetto degli inevitabili assembramenti e qualche rilassatezza di troppo. Secondo l'Carlo La Vecchia dell'Università di Milano, il vero problema però sarebbe legato alla inefficacia dei, studiati per arginare la finora dominante variante Delta ma che potrebbero essere "bucati" dalla. Intervistato da Repubblica, il professore ha sottolineato come il punto sia la protezione dalle forme gravi di malattia, quelle che conducono poi in ospedale in condizioni critiche. "Il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : I vaccini anti-Covid potrebbero perdere parte della loro efficacia di fronte alla variante Omicron: lo suggeriscono… - Corriere : «Incubazione, sintomi ed effetto dei vaccini: come agisce Omicron» - borghi_claudio : @autocostruttore Ma è estatehhhh. Come fai a non saperlo? Se in Brasile ci sono pochi morti è perché è estate, se d… - fede2_4 : @emmevilla @DanielaPF75 Grazie del grafico. Ma per le fasce più giovani, non converrebbe fare la terza dose booster… - antoniafalcone : RT @Massi_Fantini84: Il muro dell'immunità data dai vaccini è solido contro omicron ed è sostenuto anche dalle cellule T. Ve lo scrivo in… -