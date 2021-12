Nessuna quarantena per chi ha booster o la seconda dose da meno di 4 mesi (Di giovedì 30 dicembre 2021) AGI - È terminato il Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto legge con le nuove norme sulle quarantene e sull'utilizzo del green pass rafforzato. Quest'ultimo servirà per utilizzare treni, aerei e navi e per il trasporto pubblico ma anche per partecipare a matrimoni o sostare in alberghi. Con l'aumento dei contagi, oggi si sono sfiorati i 100 mila nuovi casi in 24 ore, è stata decisa anche la riduzione della capienza degli stadi al 50% all'aperto e del 35% al chiuso. Il decreto-legge introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il testo prevede nuove misure in merito all'estensione del Green Pass Rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati. Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di ... Leggi su agi (Di giovedì 30 dicembre 2021) AGI - È terminato il Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto legge con le nuove norme sulle quarantene e sull'utilizzo del green pass rafforzato. Quest'ultimo servirà per utilizzare treni, aerei e navi e per il trasporto pubblico ma anche per partecipare a matrimoni o sostare in alberghi. Con l'aumento dei contagi, oggi si sono sfiorati i 100 mila nuovi casi in 24 ore, è stata decisa anche la riduzione della capienza degli stadi al 50% all'aperto e del 35% al chiuso. Il decreto-legge introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Il testo prevede nuove misure in merito all'estensione del Green Pass Rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati. Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di ...

