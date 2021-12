Natale, don Mimmo Battaglia in visita ai luoghi della sofferenza (Di giovedì 30 dicembre 2021) Don Mimmo Battaglia ancora in visita ai luoghi della sofferenza, in questo suo primo Natale a Napoli per testimoniare solidarietà e condivisione, portando la benedizione del Signore. Lunedì scorso è stato a Torre Annunziata presso un Istituto religioso femminile, mentre ieri si è recato al Carcere di Secondigliano e in visita ai piccoli ricoverati della “Casa di Matteo” al Vomero. Già fissato, poi, l’incontro con le Suore di Madre Teresa di Calcutta (Missionarie della Carità) e i loro ospiti , nonché la visita all’ex Ospedale Loreto Crispi e alla redazione di “Scarp de tenis” rivista di strada non profit. Chiuderà l’anno incontrando i detenuti e tutto il personale del Carcere di Poggioreale, mentre nel ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 30 dicembre 2021) Donancora inai, in questo suo primoa Napoli per testimoniare solidarietà e condivisione, portando la benedizione del Signore. Lunedì scorso è stato a Torre Annunziata presso un Istituto religioso femminile, mentre ieri si è recato al Carcere di Secondigliano e inai piccoli ricoverati“Casa di Matteo” al Vomero. Già fissato, poi, l’incontro con le Suore di Madre Teresa di Calcutta (MissionarieCarità) e i loro ospiti , nonché laall’ex Ospedale Loreto Crispi e alla redazione di “Scarp de tenis” rivista di strada non profit. Chiuderà l’anno incontrando i detenuti e tutto il personale del Carcere di Poggioreale, mentre nel ...

