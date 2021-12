Morata al Barcellona a gennaio? È il prescelto di Xavi: i dettagli (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il Barcellona vuole Morata già a gennaio. Per Xavi l’attaccante della Juve è il giocatore giusto per la sua squadra Xavi vuole Morata per rinforzare il reparto d’attacco del Barcellona. A rivelare l’indiscrezione di mercato è As, secondo cui l’allenatore spagnolo avrebbe già parlato con l’attaccante della Juve e il suo agente Juanma Lopez per valutare la disponibilità al trasferimento a gennaio sfruttando anche il fatto che il 9 bianconero è amico di Busquets e di altri giocatori. Per il quotidiano sarebbero già a buon punto le trattative tra il Barcellona e l’Atletico Madrid, club proprietario del cartellino. L’affare sarebbe legato alla cessione di Griezmann alla squadra di Simeone. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ilvuolegià a. Perl’attaccante della Juve è il giocatore giusto per la sua squadravuoleper rinforzare il reparto d’attacco del. A rivelare l’indiscrezione di mercato è As, secondo cui l’allenatore spagnolo avrebbe già parlato con l’attaccante della Juve e il suo agente Juanma Lopez per valutare la disponibilità al trasferimento asfruttando anche il fatto che il 9 bianconero è amico di Busquets e di altri giocatori. Per il quotidiano sarebbero già a buon punto le trattative tra ile l’Atletico Madrid, club proprietario del cartellino. L’affare sarebbe legato alla cessione di Griezmann alla squadra di Simeone. L'articolo proviene da Calcio News 24.

