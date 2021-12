Monica | dimessa dall’ospedale a Natale per trascorrerlo insieme ai figli Muore due giorni dopo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Monica dimessa

Leggilo.org

...accertare le cause della morte diPiccinini , la parrucchiera residente ad Avezzano, morta il 27 dicembre scorso, dopo essere stata ricoverata in ospedale per continui mal di testa e...era statadall'ospedale per passare le feste con i figli. Avezzano,morta per un malore a 47 anni: la tragediaPiccinini , parrucchiera di Avezzano e orgogliosa madre di ...Morte della parrucchiera, c’è l’inchiesta AVEZZANO – La Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila ha disposto un’indagine interna per accertare le cause della morte di Monica Piccinini, la parrucchiera residente ...Avezzano, Monica è morta a 47 anni: la tragedia poco dopo Natale. La donna era stata dimessa dall'ospedale per passare le feste con i figli ...