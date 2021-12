Marcucci: 'Sul Covid Meloni dice cose gravissime, dobbiamo discutere di Quirinale con questa irresponsabile?' (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'estremista di destra che è perfino alla destra di Bolsonaro quando si parla di Covid e che ha tuonato contro ogni singola misura che potesse contrastare la pandemia. 'Le cose che dice Giorgia Meloni ... Leggi su globalist (Di giovedì 30 dicembre 2021) L'estremista di destra che è perfino alla destra di Bolsonaro quando si parla die che ha tuonato contro ogni singola misura che potesse contrastare la pandemia. 'LecheGiorgia...

Advertising

globalistIT : Stavolta il senatore ha colto nel segno - ninostradamuss : @fatemiscendere @rosalinobove @Corriere Az, fermi tutti, sono circondato da due irriducibili renziani incalliti con… - ConteRetweet : Mi lamentavo del silenzio del PD. Chiedo scusa ai miei followers: questo tweet di Marcucci sul lockdown per i novax… - gabrielbar74 : @AndreaMarcucci “Porgo le mie più sincere scuse al Senatore Marcucci per le espressioni irriguardose che gli ho ind… - gabrielbar74 : @AndreaMarcucci “Porgo le mie più sincere scuse al Senatore Marcucci per le espressioni irriguardose che gli ho ind… -