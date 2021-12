Latte alla stalla, l’ok dell’Antitrust per fermare la speculazione sul prezzo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Via libera dell’Antitrust al protocollo d’intesa della filiera lattiero-casearia, che prevede un aumento fino a 4 centesimi del prezzo minimo del Latte alla stalla, da parte della grande distribuzione e dei caseifici, senza alcun impatto sui consumatori. “Adesso ci sono tutte le condizioni per rendere immediatamente operativo l’accordo di filiera raggiunto per fermare la speculazione in atto sul prezzo del Latte alla stalla”. E’ quanto ribadito dal presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri in occasione del tavolo Latte convocato per oggi dal Ministro elle Politiche Agricole Stefano Patuanelli. Ieri l’Autorità Antitrust ha riconosciuto che il Protocollo è finalizzato a sostenere ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 dicembre 2021) Via liberaal protocollo d’intesa della filiera lattiero-casearia, che prevede un aumento fino a 4 centesimi delminimo delst, da parte della grande distribuzione e dei caseifici, senza alcun impatto sui consumatori. “Adesso ci sono tutte le condizioni per rendere immediatamente operativo l’accordo di filiera raggiunto perlain atto suldelst”. E’ quanto ribadito dal presidente di Coldiretti Lazio, David Granieri in occasione del tavoloconvocato per oggi dal Ministro elle Politiche Agricole Stefano Patuanelli. Ieri l’Autorità Antitrust ha riconosciuto che il Protocollo è finalizzato a sostenere ...

