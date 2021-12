La vera pandemia è la perdita di fiducia nelle istituzioni e nel futuro

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 30 dicembre 2021) E’ drammatica la situazione alla quale si cerca di dare soluzione con un controllo sociale esteso e propagato lentamente. La finalità consiste o consisterebbe nel dilatare la vaccinazione presso che a tutti e nel ribadirla tante volte finché il virus malridotto di dose in dose perdendo mortalità, decadrebbe. O, se non muore non uccide, divenendo una influenzetta o meno. Insomma, per i vaccinati la malattia si ridurrebbe ad un passaggio fluente, assai male per i non vaccinati. Vi è tuttavia l’enigma indocile delle varianti. E se pur vaccinati delle varianti non sono offuscate dai vaccini? Molti soffrono questa possibilità e sono renitenti ai vaccini.Pure a coloro che ne diffidano, sorge, come sempre, una società furtiva che si sottrae alla società obbligata; e maggiore è l’obbligatorietà della società ufficiale, massima la renitenza e l’origine di società alternative furtive, ...