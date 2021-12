GFVip, Soleil aveva previsto tutto: cosa ha fatto Sophie con Alessandro (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il triangolo formato da Alessandro Basciano, Sophie Codegoni e Jessica Selassié sembra essersi sfaldato del tutto. LEGGI ANCHE: — GFVip, Jessica e il gesto carino per Soleil: c’entrano le patatine La ragione sta nella nomination di Jessica nei confronti di Alessandro, e la conseguente “spifferata” di Sophie, che avrebbe mostrato Jessica sotto una luce diversa agli occhi di Alessandro. https://twitter.com/catiuz92/status/1476375833006723083https://twitter.com/AleAsrTotti10/status/1476361269347237892A prevedere che ciò sarebbe accaduto è stata proprio Soleil: l’influencer aveva avvertito Jessica di non esporsi con Alessandro, proprio per mettere alla prova l’amicizia e la lealtà di ... Leggi su funweek (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il triangolo formato daBasciano,Codegoni e Jessica Selassié sembra essersi sfaldato del. LEGGI ANCHE: —, Jessica e il gesto carino per: c’entrano le patatine La ragione sta nella nomination di Jessica nei confronti di, e la conseguente “spifferata” di, che avrebbe mostrato Jessica sotto una luce diversa agli occhi di. https://twitter.com/catiuz92/status/1476375833006723083https://twitter.com/AleAsrTotti10/status/1476361269347237892A prevedere che ciò sarebbe accaduto è stata proprio: l’influenceravvertito Jessica di non esporsi con, proprio per mettere alla prova l’amicizia e la lealtà di ...

Advertising

GrandeFratello : Queen Stefania Orlando non si è certamente risparmiata... nel suo pensiero su Alex e Soleil! Ecco cosa è successo i… - AnnaM23189 : RT @nagioia08: Quelli che attaccan Soleil per la frase su Gian sono il ritratto dell'ipocrisia e dell'incoerenza perché 1° spesso, quasi tu… - Maty9722 : RT @DioBenedicaMe: Soleil: parla del rapporto complicato con i genitori, sprona la gente, spinge coppie a destra e manca, ha un rapporto te… - pardonmypandora : RT @DioBenedicaMe: Soleil: parla del rapporto complicato con i genitori, sprona la gente, spinge coppie a destra e manca, ha un rapporto te… - sonounadiva_ : Comunque Soleil è tra i più amati di quest’edizione(anzi la più amata)nonostante gli autori vogliano far vedere sol… -