Francesca Cipriani, il matrimonio con Alessandro Rossi: dove e quando si farà (Di giovedì 30 dicembre 2021) La proposta di Alessandro Rossi è arrivata durante il GF Vip 6 e Francesca Cipriani è pronta a convolare al nozze col suo amore Francesca Cipriani è fuori dalla casa del GF Vip 6 e si sta godendo il suo caro Alessandro con cui, all’interno della sua avventura al reality show ha regalato tanto spettacolo. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) La proposta diè arrivata durante il GF Vip 6 eè pronta a convolare al nozze col suo amoreè fuori dalla casa del GF Vip 6 e si sta godendo il suo carocon cui, all’interno della sua avventura al reality show ha regalato tanto spettacolo. L'articolo proviene da Inews.it.

