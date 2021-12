Elisabetta Gregoraci | quanto costa una notte nel resort di Briatore in Kenya

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Capodanno inper: scopriamopassare unanelextra lusso di Flavio. Sempre attiva sui social, la bellissimasta condividendo in questi giorni gli scatti e i video della sua vacanza di Capodanno in. Proprio lì, a Malindi, il suo ex marito Flaviopossiede L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

La rubrica radiofonica più amata dai vip! Scopri i gossip più piccanti e i personaggi più chiacchierati della settimana. https://www.art - news.it/wp - content/uploads/Rumors - Eleonora - 01.01.22 - ...passa le festività al caldo con Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco . La showgirl 41enne è volata via insieme al figlio, ha raggiunto l'ex marito a Malindi, in Kenya, nello ...Elisabetta Gregoraci ci ha mostrato un paio di jeans flare taglio Capri, firmati Francomina: il capo irrinunciabile per il nuovo anno.Elisabetta Gregoraci si sta godendo le vacanze di Capodanno in Kenya. Scopriamo com’è fatto il suo resort e quanto costa un soggiorno in questa struttura da sogno. Elisabetta Gregoraci si sta godendo ...