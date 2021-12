Classifica marcatori Serie A 2021 22 | Vlahovic al comando

(Di giovedì 30 dicembre 2021)/22: tutti i bomber del campionato Il fuoriclasse portoghese ormai ex Juventus, Cristiano Ronaldo, si è laureato capocannoniere del campionato diA 2020/, succedendo a Ciro Immobile sul trono dei bomber del massimo campionato italiano. Grazie ai 29 goal realizzati, CR7 ha preceduto il belga dell’Inter, Romelu Lukaku, e Luis Muriel dell’Atalanta./22: sabato 21 agosto è iniziata la nuovaA, e giornata dopo giornata, le bocche di fuoco del nostro campionato si daranno battaglia per conquistare il titolo di capocannoniere dellaA. Chi succederà al campione bianconero? Ecco la ...

Advertising

SiamoPartenopei : Classifica marcatori del Napoli: Mertens sale a quota 141! - MinolloO : @Mr_Mrk1 @SalvatoreIodic Ma serio! Alimentano malumori, lui riposta sulle storie, o frat parl, o pat parl, o procur… - infoitsport : SERIE C: classifica marcatori, Moro saldamento al comando. Sale l'ex Catania Antenucci - GhisiMg49 : @MaldiniLos Un centrale può essere importante, ma ci sono già Romagnoli e Kalulu, ma senza un bomber da 35 gol a ca… - ArmandaGelsomin : RT @figurinepanini: La classifica dei migliori marcatori del 2021 la guida Robert Lewandowski con ben 58 gol in 47 partite giocate tra tutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Classifica marcatori

Per quanto riguarda invece le individualità, Giuseppe Vinci guida ladel Cocoon Fasano con 18 reti, piazzandosi momentaneamente al secondo posto nella...... tutti i risultati, lae idelle partite. La settimana made in England senza ...QUALI SONO I BOMBER CHE HANNO SEGNATO DI PIU’ CONTRO LE SQUADRE MEGLIO PIAZZATE IN CLASSIFICA O CONTRO LE DIFESE MIGLIORI?Riportiamo di seguito tutti i marcatori del girone C:. 18 GOL – Moro (Catania). 11 GOL – Ferrante (Foggia). 10 GOL – Antenucci (Bari); Giannone (Turris). 9 GOL – Starita (Monopoli). 8 GOL – Santaniell ...