Carnevale Venezia, Brugnaro conferma: “Si farà a febbraio” (Di giovedì 30 dicembre 2021) ”Il Carnevale di Venezia a febbraio si farà. Lo abbiamo confermato, vediamo con quali restrizioni, ma si farà. Così come si faranno il Salone nautico e gli altri” appuntamenti importati per la città. Lo ha detto Luigi Brugnaro, fondatore di ‘Coraggio Italia’, intervistato dall’Adnkronos. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 30 dicembre 2021) ”Ildisi. Lo abbiamoto, vediamo con quali restrizioni, ma si. Così come si faranno il Salone nautico e gli altri” appuntamenti importati per la città. Lo ha detto Luigi, fondatore di ‘Coraggio Italia’, intervistato dall’Adnkronos. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

italiaserait : Carnevale Venezia, Brugnaro conferma: “Si farà a febbraio” - risafra76 : RT @MAUMAU_1976: A Capodanno lo darò via come i coriandoli a Venezia a carnevale. Ma sarò con @ZanellaGiuseppe e @Yahima quindi lo darò a… - MAUMAU_1976 : A Capodanno lo darò via come i coriandoli a Venezia a carnevale. Ma sarò con @ZanellaGiuseppe e @Yahima quindi lo… - nuova_venezia : Annunciato il piano da 250 milioni per costruire stadio, palazzetto da basket e piscina olimpica. Ecco dove verrann… - Gazzettino : Carnevale 2022 confermato: ma la pandemia potrebbe trasformarlo in 'digital' -