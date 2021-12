Botti: in casa un chilo di petardi, arrestati due fratelli (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSomma Vesuviana (Na) – A Somma Vesuviana (Napoli) i carabinieri della locale caserma hanno arrestato per detenzione illegale di esplosivi e giochi pirici due fratelli incensurati di 23 e 17 anni. I carabinieri hanno perquisito l’abitazione dove i fratelli convivono ed hanno rinvenuto e sequestrato 25 ordigni artigianali e 300 congegni esplosivi. Esplosivo che superava il chilo e che era stato fabbricato in casa risultando altamente pericoloso. I fratelli – sprovvisti di qualsiasi autorizzazione per la fabbricazione, la detenzione e il commercio di materiale esplodente – sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSomma Vesuviana (Na) – A Somma Vesuviana (Napoli) i carabinieri della locale caserma hanno arrestato per detenzione illegale di esplosivi e giochi pirici dueincensurati di 23 e 17 anni. I carabinieri hanno perquisito l’abitazione dove iconvivono ed hanno rinvenuto e sequestrato 25 ordigni artigianali e 300 congegni esplosivi. Esplosivo che superava ile che era stato fabbricato inrisultando altamente pericoloso. I– sprovvisti di qualsiasi autorizzazione per la fabbricazione, la detenzione e il commercio di materiale esplodente – sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

