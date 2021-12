Barbara D’Urso, struccata e in pigiama: mai vista così (Di giovedì 30 dicembre 2021) Barbara D’Urso si sta concedendo un po’ di relax durante il periodo natalizio, anche se sono in tanti a notare la sua assenza dal piccolo schermo. Intanto posta una sua foto dove si mostra in pigiama ed al naturale. Unica! Barbara D’Urso-AltranotiziaNon vederla più, quotidianamente, nei pomeriggi televisivi, fa un certo effetto. Di sicuro rispetto all’anno scorso qualcosa è cambiato. Piano piano i suoi spazi sono stati infatti via via sempre più ridotti. Prima Domenica Live, poi Live – Non è la D’Urso. Attualmente la conduttrice napoletana è stata sostituita a Pomeriggio Cinque da Simona Branchetti, per il periodo natalizio. così in questi giorni si sta godendo un po’ di sano riposo. Ed ecco che ha postato sui social una foto che la ritrae in ... Leggi su altranotizia (Di giovedì 30 dicembre 2021)si sta concedendo un po’ di relax durante il periodo natalizio, anche se sono in tanti a notare la sua assenza dal piccolo schermo. Intanto posta una sua foto dove si mostra ined al naturale. Unica!-AltranotiziaNon vederla più, quotidianamente, nei pomeriggi televisivi, fa un certo effetto. Di sicuro rispetto all’anno scorso qualcosa è cambiato. Piano piano i suoi spazi sono stati infatti via via sempre più ridotti. Prima Domenica Live, poi Live – Non è la. Attualmente la conduttrice napoletana è stata sostituita a Pomeriggio Cinque da Simona Branchetti, per il periodo natalizio.in questi giorni si sta godendo un po’ di sano riposo. Ed ecco che ha postato sui social una foto che la ritrae in ...

