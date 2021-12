“Alex mi manca un sacco!” | tra le confidenze di Soleil spunta pure Carlo Domingo | “Innamorata persa” – VIDEO

(Di giovedì 30 dicembre 2021)Sorge confidandosi con Katia Ricciarelli ha svelato di sentire lanza diBelli. Dopo averlo visto in collegamento durante la diretta del Grande Fratello Vip di lunedì sera, le due vippone hanno raccontato le loro emozioni in merito. “miun”,si confida con Katia “Tutto sommato mi fa anche... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

miun sacco!", Soleil si confida con Katia 'Tutto sommato mi fa anche un po' pena. Non riesco ad avercela con lui, ha dato tanto' , ha svelato la cantante lirica. Anche Soleil si è ...Qui l'elenco completo dei 46 semifinalisti della Selecia Naional 2022:Parker & Bastien " "All ... Il nuovo rappresentante avrà il compito di riportare la Romania in finale cheper il paese ...“Alex mi manca un sacco!”, tra le confidenze di Soleil Sorge spunta pure Carlo Domingo: "Innamorata persa di lui, non vedo l'ora di viverlo".Il rapporto vissuto con Alex Belli, non avrebbe scalfito l'amore che prova per il ragazzo che l'attende fuori dalla porta rossa A cura di Daniela Seclì. Attiva le notifiche per ricevere gli aggiorname ...