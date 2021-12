Alessandro Basciano ha un accordo con Alfonso Signorini: l'indiscrezione (Di giovedì 30 dicembre 2021) Alessandro Basciano nasconde un segreto dietro tutto il suo comportamento in casa GF Vip, secondo quanto dicono le indiscrezioni, Basciano avrebbe fatto un accordo con Alfonso Signorini prima entrare nella casa del Grande Fratello. All'interno del programma condotto dal famigerato Alfonso Signorini, Alessandro Basciano è entrato solo da pochissimo tempo ed ha già fatto una vera e propria strage di cuori. Prima di varcare la porta rossa ha confessato di essere molto interessato a due donne della casa: le protagoniste dei pensieri di Alessandro sarebbero Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Come un vero stratega Basciano, inizialmente, ha dichiarato il suo interesse per Soleil, ma dopo una ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 30 dicembre 2021)nasconde un segreto dietro tutto il suo comportamento in casa GF Vip, secondo quanto dicono le indiscrezioni,avrebbe fatto unconprima entrare nella casa del Grande Fratello. All'interno del programma condotto dal famigeratoè entrato solo da pochissimo tempo ed ha già fatto una vera e propria strage di cuori. Prima di varcare la porta rossa ha confessato di essere molto interessato a due donne della casa: le protagoniste dei pensieri disarebbero Soleil Sorge e Sophie Codegoni. Come un vero stratega, inizialmente, ha dichiarato il suo interesse per Soleil, ma dopo una ...

