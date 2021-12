"Vi spiego perché è inutile il tampone per andare fuori a cena" (Di mercoledì 29 dicembre 2021) In pochi a tavola e possibilmente tutti vaccinati con tre dosi: questa è la ricetta di Pierpaolo Sileri per ridurre il rischio di contagio da coronavirus Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 29 dicembre 2021) In pochi a tavola e possibilmente tutti vaccinati con tre dosi: questa è la ricetta di Pierpaolo Sileri per ridurre il rischio di contagio da coronavirus

Advertising

matteorenzi : I miei #60secondi per dire che la penso come Matteo Bassetti. Quarantena e restrizioni SOLO per i NoVax, cambiamo l… - matteorenzi : Anticipare la #TerzaDose è una scelta che andava fatta un mese fa, non adesso. Lo abbiamo detto in tutte le salse a… - luciagangale1 : Ora mi spiego perché in TV non si fa più satira politica ?? - void_lun4 : @s7r0nz0 Giulia è la figlia di mia cugina, ma che abbiamo cresciuto noi da quando ha 3 mesi, perché la madre non è… - sotirias : RT @intuslegens: Tutti i vaccinati con cui parlo, quando spiego che il vaccino è cacca poiché ormai esiston solo varianti, e il greenpass u… -

Ultime Notizie dalla rete : spiego perché Covid: Lazio andrà in zona gialla 'dal 3 gennaio' Perché con 300mila no - vax, se si ammala il 10 per cento, abbiamo 30mila potenziali ricoveri', ... Mi spiego meglio: oggi chi è stato positivo fa prima un test in farmacia, poi un molecolare - ...

Lazio in zona gialla dal 3 gennaio. D'Amato: '500 letti in più negli ospedali' Perché con 300mila no - vax, se si ammala il 10 per cento, abbiamo 30mila potenziali ricoveri', ... Mi spiego meglio: oggi chi è stato positivo fa prima un test in farmacia, poi un molecolare - ...

"Vi spiego perché è inutile il tampone per andare fuori a cena" ilGiornale.it con 300mila no - vax, se si ammala il 10 per cento, abbiamo 30mila potenziali ricoveri', ... Mimeglio: oggi chi è stato positivo fa prima un test in farmacia, poi un molecolare - ...con 300mila no - vax, se si ammala il 10 per cento, abbiamo 30mila potenziali ricoveri', ... Mimeglio: oggi chi è stato positivo fa prima un test in farmacia, poi un molecolare - ...