The Book of Boba Fett | Robert Rodriguez ha un cameo nella première

Nel primo episodio di The Book of Boba Fett il regista Robert Rodriguez ha anche un piccolo cameo, ecco i dettagli. La serie The Book of Boba Fett ha debuttato oggi su Disney+ e il regista Robert Rodriguez si è ritagliato un piccolo cameo all'interno della prima puntata. Il filmmaker è da sempre un grande fan della saga stellare e ha già lavorato a The Mandalorian, di cui il nuovo progetto è uno spinoff. nella prima puntata di The Book of Boba Fett è presente un personaggio chiamato Dokk Strassi, un Trandoshan che porta in dono al cacciatore di taglie protagonista dello show una pelliccia di Wookie.

