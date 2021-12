Slalom speciale femminile Lienz 2021: vince Vlhova su Liensberger e Gisin. Brignone 16ª (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Petra Vlhova sfrutta al massimo l’assenza di Mikaela Shiffrin e ottiene la vittoria nello Slalom speciale femminile di Lienz 2021. La ventiseienne slovacca arriva così a quota 15 vittorie in carriera nella specialità e 23 in totale. Autrice di un’ottima seconda manche coronata con il secondo miglior tempo, Vlhova chiude in 1:42.10 davanti a Katharina Liensberger, distante 0.51 e al primo podio stagionale. Terza, con una forma sempre migliore la svizzera Michelle Gisin, lontana 0.68. In contumacia di Shiffrin è un podio regale, con 3 delle 4/5 migliori Slalomiste al mondo. Rimonta e miglior tempo di manche per Katharina Truppe che chiude ai piedi del podio con 0.78 di ritardo. Bene anche Wendy Holdener che recupera 5 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Petrasfrutta al massimo l’assenza di Mikaela Shiffrin e ottiene la vittoria nellodi. La ventiseienne slovacca arriva così a quota 15 vittorie in carriera nella specialità e 23 in totale. Autrice di un’ottima seconda manche coronata con il secondo miglior tempo,chiude in 1:42.10 davanti a Katharina, distante 0.51 e al primo podio stagionale. Terza, con una forma sempre migliore la svizzera Michelle, lontana 0.68. In contumacia di Shiffrin è un podio regale, con 3 delle 4/5 miglioriiste al mondo. Rimonta e miglior tempo di manche per Katharina Truppe che chiude ai piedi del podio con 0.78 di ritardo. Bene anche Wendy Holdener che recupera 5 ...

