Quarantena Covid: verso riduzione per contatti stretti? Le ipotesi (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Quarantena Covid: all'esame delle autorità politico sanitarie l'ipotesi di ridurre il periodo di isolamento forzato. Con la repentina crescita dei contagi, trainata dalla Variante Omicron, la lunghezza del periodo (seppur già ridotta nel corso degli ultimi due anni) sta cominciando a causare diversi problemi a molti settori chiave per la stessa gestione della pandemia. Sondaggi Tp: un italiano su due critica i media, troppo allarmismo su Omicron Quarantena Covid: sta diventando un problema? Quarantena Covid: nella settimana post-natalizia si registrano oltre 500mila positivi in Italia. Un numero decisamente arrotondato al ribasso considerando che si stima come per ogni positivo accertato ce ne siano almeno altre 3-4 non ancora rilevati ...

