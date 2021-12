Paulo Sousa è il nuovo allenatore del Flamengo: il comunicato ufficiale (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Paulo Sousa è diventato ufficialmente il nuovo allenatore del Flamengo: il comunicato ufficiale del club brasiliano Dopo aver firmato la risoluzione del contratto con la Polonia, Paulo Sousa è diventato ufficialmente il nuovo allenatore del Flamengo. Il comunicato ufficiale. Paulo Sousa é o novo técnico do Mengão. O português, de 51 anos, assinou contrato com o Rubro-Negro por duas temporadas. O treinador estava no comando da Seleção da Polônia. #CRF pic.twitter.com/isM9Pq0ICw— Flamengo (@Flamengo) December 29, 2021 comunicato ufficiale – ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 dicembre 2021)è diventato ufficialmente ildel: ildel club brasiliano Dopo aver firmato la risoluzione del contratto con la Polonia,è diventato ufficialmente ildel. Ilé o novo técnico do Mengão. O português, de 51 anos, assinou contrato com o Rubro-Negro por duas temporadas. O treinador estava no comando da Seleção da Polônia. #CRF pic.twitter.com/isM9Pq0ICw—(@) December 29, 2021– ...

