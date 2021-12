Advertising

FQMagazineit : Nancy Meherne, surfista a 92 anni: “Mi piace quando si acquista velocità” - _DAGOSPIA_ : LA STORIA DI NANCY MEHERNE, LA 'NONNA DEL SURF' NEOZELANDESE CHE A 92 ANNI CONTINUA A CAVALCARE...… -

Ultime Notizie dalla rete : Nancy Meherne

Il Fatto Quotidiano

'Invecchio, ma non mi sento vecchia'. La 92enneconferma ogni giorno quanto vera sia questa sua affermazione. I giovani che galleggiano nell'acqua di Scarborough Beach, in attesa del momento giusto per saltare sulla tavola da e ...'Invecchio, ma non mi sento vecchia'. La 92enneconferma ogni giorno quanto vera sia questa sua affermazione. I giovani che galleggiano nell'acqua di Scarborough Beach, in attesa del momento giusto per saltare sulla tavola da e ...«Invecchio, ma non mi sento vecchia». La 92enne Nancy Meherne conferma ogni giorno quanto vera sia questa sua affermazione. I giovani che galleggiano nell'acqua di Scarborough ...Nancy Meherne is determined to keep surfing as long as she can ‘do a little jump’ to get on the waves ...