LIVE Tour de Ski, 10 e 15 km Lenzerheide in DIRETTA: al via la 10 km femminile! (Di mercoledì 29 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La sprint femminile di ieri – La sprint maschile di ieri (Pellegrino 5°) 13:34 Partita la prima azzurra, Anna Comarella! 13:32 Nevicata intensa a Lenzerheide, clima ostico per un percorso altrettanto difficile. 13:30 COMINCIA LA 10 KM femminile! 13:29 Pochi istanti e inizierà la gara. 13:28 Le possibili protagoniste partiranno in rapida successione: in quei minuti potrebbe decidersi l'esito della gara. 13:27 Mentre, come abbiamo visto, la prima azzurra sarà Anna Comarella, con pettorale numero 6. Sorina partirà con il 21, Frida Karlsson con il 30, Diggins con il 32, Myhrvold con il 34 e Lampic con il 36. 13:25 5 minuti e si parte: la prima sarà la russa Anastasia Rygalina. 13:22 Difficile ipotizzare che un'italiana possa raggiungere il podio, ma si spera comunque in un'ottima ...

