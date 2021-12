Inter - Juve, sprint per Scamacca: i nerazzurri hanno due assi nella manica - Top News (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Più concreta, invece, l'offerta dell'Inter, almeno a leggere quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Il club nerazzurro si è detto disponibile ad accordare agli emiliani i 40 - 45 milioni di ... Leggi su sportevai (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Più concreta, invece, l'offerta dell', almeno a leggere quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport. Il club nerazzurro si è detto disponibile ad accordare agli emiliani i 40 - 45 milioni di ...

Advertising

Gazzetta_it : calciomercato #Scamacca, l'Inter rilancia. Mossa anti-Juve da 45 milioni per averlo in estate - AlfredoPedulla : Il #Sassuolo ha ribadito a #Scamacca la sua volontà di tenerlo a gennaio. Ascolterà eventuali offerte, alla #Juve p… - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi L'INTER STOPPA LA JUVE Tutte le notizie - Teo23bron : @Mamoziocag8 @LucaMarelli72 Noi attendiamo ancora il file audio dell’intervento var di Valeri in Inter-Juve quando… - Teo23bron : @LucaMarelli72 @massycherubin Luca ciò che dici è inesatto e lo sai bene. Per Rizzoli per ogni comunicazione arbitr… -