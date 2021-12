I vaccinati vanno in quarantena? La decisione del Cts (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Cosa fare se, da vaccinato, entro in contatto con un positivo al Covid-19? La direzione del Comitato Tecnico Scientifico è chiara Un vaccinato con dose booster che entra in contatto con un soggetto positivo al Covid-19 non deve fare la quarantena, ma tuttavia continuare ad attenersi alle principali norme di contagio e indossare una mascherina FFP2 per una settimana. Tale misura, però, secondo quanto emerge dalla riunione odierna del Comitato Tecnico Scientifico, non riguarderebbe tutti i vaccinati con dose booster ma solo quelli impiegati in servizi giudicati essenziali, in primis ed evidentemente gli operatori sanitari. Si resta in attesa di ulteriori conferme, tuttavia sul tavolo del Cts ci sono ancora due dossier caldi: la gestione della quarantena nelle scuole (l’idea è ricorrere alla Dad per tutta la classe già con un ... Leggi su zon (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Cosa fare se, da vaccinato, entro in contatto con un positivo al Covid-19? La direzione del Comitato Tecnico Scientifico è chiara Un vaccinato con dose booster che entra in contatto con un soggetto positivo al Covid-19 non deve fare la, ma tuttavia continuare ad attenersi alle principali norme di contagio e indossare una mascherina FFP2 per una settimana. Tale misura, però, secondo quanto emerge dalla riunione odierna del Comitato Tecnico Scientifico, non riguarderebbe tutti icon dose booster ma solo quelli impiegati in servizi giudicati essenziali, in primis ed evidentemente gli operatori sanitari. Si resta in attesa di ulteriori conferme, tuttavia sul tavolo del Cts ci sono ancora due dossier caldi: la gestione dellanelle scuole (l’idea è ricorrere alla Dad per tutta la classe già con un ...

