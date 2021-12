Hong Kong: Stand News chiude dopo raid della polizia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Continua la repressione dei media ad Hong Kong. Lo scorso giugno la testata giornalistica Apple Daily è stata costretta a chiudere dopo che le autorità hanno congelato i suoi beni. Ora, anche Stand News, media pro-democrazia di Hong Kong, ha annunciato di aver chiuso i battenti. L’annuncio è giunto dopo il raid della polizia nel Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Continua la repressione dei media ad. Lo scorso giugno la testata giornalistica Apple Daily è stata costretta areche le autorità hanno congelato i suoi beni. Ora, anche, media pro-democrazia di, ha annunciato di aver chiuso i battenti. L’annuncio è giuntoilnel

