“Guardate che classe…” | Soleil e i problemi di pulizia | c’entrano ancora i piedi VIDEO

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)Sorge finisce nuovamente al centro della polemica a causa della sua “igiene personale”: ecco cos’è successo nel dettaglio.Sorge al Gf Vip (screenshot YouTube)Dopo le ultime vicende,finisce per l’ennesima volta al centro del mirino a causa didi “personale”. La gieffina, infatti, era stata accusata da Alessandro Basciano, che aveva sostenuto di dormire a fatica a causa del brutto odore in stanza.Alessandro aveva addossato la colpa aidi, sostenendo: “Non si lava, le puzzano terribilmente i”.Le sue dichiarazioni avevano immediatamente fatto il giro del web e, nelle ultime ore, gli utenti hanno notato un nuovo dettaglio che ha di nuovo postoal centro ...

Advertising

lapoelkann_ : Mi permetto di dire una cosa forte. Seguite l’esempio che ha lasciato Padre Claudio a Roma insieme ad altri sacerdo… - francescacheeks : A quest’ora dovreste essere lì che guardate il signore degli anelli - il ritorno del re, oppure intent? a vincere q… - AlbertoBagnai : Eppure non è difficile! Guardate questo: - giuls1313 : RT @patrochijlles: ma vi pare che uno vi dice di farvi i cazzi vostri e voi lo guardate così manuel ferro ma quanto sei imbarazzante https:… - Adropof_Blue : “Pensi che sia abbastanza bravo da arrivare un Formula 1?” “Non c’è dubbio. È migliore di me, è grandioso.” e gu… -

Ultime Notizie dalla rete : Guardate che

InMeteo

Mi sono pure messa i tacchi,. Sosono andata in camera, mi sono messa a letto, mi hanno spento la luce e ho dormito. Pensavo fossero passate tante ore. Sarò andata a dormire alle 23. ...Mi sono pure messa i tacchi,. Sosono andata in camera, mi sono messa a letto, mi hanno spento la luce e ho dormito. Pensavo fossero passate tante ore. Sarò andata a dormire alle 23. ...Gli auguri di un poliziotto penitenziario per il 2022: “la parola da far sposare per il nuovo anno vorrei fosse Amore!”. Riceviamo e pubblichiamo. Nell’osservare un bellissimo dipinto realizzato da un ...Secondo l’Unione Nazionale Industria Conciaria (Unic) il giro d’affari e le esportazioni del settore veneto nel 2021 aumenteranno del 30% e del 34% sul 2020, attestandosi rispettivamente oltre i 2,8 m ...