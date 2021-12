GF Vip 6 | Katia Ricciarelli finge di essere sonnambula VIDEO

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)al GF Vip 6è una delle protagoniste indiscusse dell’edizione 6 del GF Vip e la scorsa notte è diventata virale su Twitter per un suo bizzarro comportamento. Come riporta anche il sito Biccy, infatti, si sarebbe svegliata nel cuore della notte pensando di aver dormito troppo e che fosse L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

infoitcultura : Gf Vip 6, Katia Ricciarelli si finge sonnambula e spaventa i Vipponi - infoitcultura : Katia Ricciarelli contro le sorelle Selassié al Grande Fratello Vip, duro attacco a Lulù: “È una carogna” - infoitcultura : GF Vip, Katia spaventa tutti: sonnambula nel cuore della notte. Lo scherzo fa piangere Eva - infoitcultura : Gf Vip, Katia Ricciarelli offende Soleil sul seno? Lei non la prende bene: cosa le ha risposto - infoitcultura : GF Vip, il gestaccio di Katia a Lulù e Jessica: la ‘reazione poco educata’ al dialogo con le princess? -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Katia

Ricciarelli/ Casa del GFcontro di lei a Natale: "Che grande rottura di..." Lo scherzo diRicciarelli al Grande Fratello2021 Dormendo poche ore,Ricciarelli si è ...Al Grande Fratelloè andato in scena un botta e risposta tra Soleil Sorge eRicciarelli. La soprano, in particolare, ha fatto degli apprezzamenti assai poco carini sul seno dell'ex corteggiatrice. Ecco che ...In casa al Gf Vip vanno definendosi sempre più i gruppi. Dopo il pesante attacco a Lulù, contestata da Katia Ricciarelli per il suo scarso impegno ...GF Vip, Miriana Trevisan al veleno contro Katia Ricciarelli: "Roba ridicola" Al GF Vip si è scatenato un vero e proprio caos intorno al tema delle ...